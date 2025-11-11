SÜMER TAŞKIRAN



10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törende yaşanan olay büyük yankı uyandırdı.

Saygı duruşu sırasında bir öğrencinin sahneye çıkarak elini cebine sokup telefonla konuşmaya devam etmesi, törendeki herkesin tepkisini çekti.

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, binlerce kişi bu davranışı “Atatürk’e ve millete saygısızlık” olarak niteledi.



ÇÖMEZ’DEN SERT TEPKİ: TIBBİYELİ HİKMET’İ BİLMİYOR MUSUN?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, olay sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çömez, mesajında hem öğrencinin davranışını kınadı hem de tarihsel bir hatırlatma yaptı:

“Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir öğrenci, bu sabah Atatürk’ü anma töreninde saygı duruşu esnasında sahneye atladı, elini cebine sokarak telefonda konuşmaya başladı ve saygısızlığını ispata kalkıştı.

Oğlum sen;

👉 Bu ülkenin kuruluşunda doktorların emeğini ve gayretini bilmiyor musun?

👉 Tıp fakültesi öğrencilerinin 1915’te Çanakkale Savaşı’na gidip tamamının şehit olduğunu, 1921’de bu nedenle mezun veremediğini bilmiyor musun?

👉 Tıbbiyeli Hikmet’in işgal yıllarında Tıp Fakültesi’nin kuleleri arasına Türk bayrağını asıp özgürlük ateşini yaktığını ve 14 Mart’ın bu nedenle Tıp Bayramı olarak kutlandığını bilmiyor musun?

👈 ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ diyen Ata’na bu öfken, bu nefretin, bu saygısızlığın neden?”

Çömez’in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, “Bu ülkenin kurucusuna yapılan saygısızlık asla kabul edilemez” yorumlarında bulundu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümünde, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreninde bir öğrencinin saygı duruşu sırasında ellerini cebine koyarak yürümesi ve telefonla konuşması tepkilere neden oldu. sosyal medyada olayın araştırılması ve gerekli disiplin işlemlerinin uygulanması yönünde çok sayıda çağrı yapıldı. Pek çok kullanıcı, “Atatürk’ün emaneti olan gençliğin bu bilince sahip olması gerekir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, “Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖTE YANDAN: ANITKABİR’DE TARİHİ ZİYARET REKORU

Saygısızlık olayına rağmen, Türkiye genelinde 10 Kasım’da duygusal ve birlik içinde anma törenleri düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Bu rakam, 10 Kasım tarihleri arasında ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, sosyal medya paylaşımında, “Atamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata’nın huzurunda uzun kuyruklar oluşturdu. 09.05’te siren sesleri eşliğinde tüm Türkiye tek yürek oldu.

BİR MİLLETİN ORTAK DUYGUSU: SAYGI VE MİNNET

Tüm yurt genelinde yapılan anma törenleri, Atatürk’e duyulan sevgi ve bağlılığın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir yanda milyonların minneti, diğer yanda tek bir saygısızlığın yarattığı derin üzüntü…

Ancak milyonların yürüyüşü, gözyaşı ve dua dolu 10 Kasım sabahı, bir kez daha gösterdi ki:

Bu millet Atatürk’üne sahip çıkmaya devam ediyor.