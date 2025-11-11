Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tahliye oldu. Ahmet Özer’i Marmara Cezaevi önünde ailesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Özer “Yüreğimin yarısı içeride kaldı. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum” diye konuştu.

Ahmet Özer şunları söyledi:

“- Öncelikle basın mensubu arkadaşlara ve beni karşılamaya gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, 1 yıl 10 gün sonra dışarıdayım. Tabii, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız ile diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler.

"- O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayımlanmasıyla ortaya çıkan tablo, üzücü bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda, seçilmişlerin ve belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum benim tahliyemin.

"- Daha sonra bu işleri uzun uzun konuşacağız. İlk söylemek istediğim bu. İkinci olarak, bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. En büyük üzüntülerimden biri, dışarıda olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli’ye burada teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde, Sayın Fetih Yıldız’ın hem hukuk güvenliği hem de..."

30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı.