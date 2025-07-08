ABD genelinde bildirilen kızamık vakaları, 1992'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana 1277 doğrulanmış vaka tespit edildi. Vakaların 38 eyalet ve Washington’da görüldüğü bildirildi.

Salgında şu ana dek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 155 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vakaların yüzde 92’sinin ya aşısız ya da aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluştuğunu kaydetti.