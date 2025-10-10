Antalya’da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni İsmet Güler (63), yıllar sonra yeniden üniversite öğrencisi oldu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Güler, 35 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından emekli olduktan sonra ikinci üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü.

2022 yılında girdiği YKS sınavı ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Güler, gençlik hayalini gerçekleştirmek için yeniden sıralara döndü.

"Kardeşime Rehberlik Ettim, Sonra Kendim Denemek İstedim"

İsmet Güler, ikinci üniversiteye başlama kararında kardeşiyle yaşadığı bir anının etkili olduğunu söyledi. Zamanında kardeşinin üniversite tercihlerini kendisinin yaptığını ifade eden Güler, “Kardeşim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Zaman zaman yaşadığı zorlukları görünce ‘Acaba ona kötülük mü ettim?’ diye düşündüm. Bu da beni iletişim alanına yönlendirdi. Sonra ben de denemek istedim” dedi.

"Gençliğimde Spor Spikeri Olmak İsterdim"

Öğrencilik yıllarında spor spikerliği hayali kurduğunu söyleyen Güler, o dönem şartlar nedeniyle öğretmenlik mesleğini tercih ettiğini ancak emeklilik sonrası bu hayalini tekrar canlandırdığını belirtti.

“Radyo çok yaygındı, sesli antrenmanlar yapardım. İçimde kalan bu hevesi şimdi hayata geçirmek istedim.”

"Gençlerle Aynı Sırada Olmak Harika Bir Deneyim"

Yeni okul ortamında gençlerle birlikte olmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Güler, teknolojik derslerde zorlansa da öğrenci arkadaşlarının desteğiyle süreci keyifle yönettiğini ifade etti.

“Gençlerle beraber olmak olağanüstü bir keyif. Onlardan çok şey öğreniyorum, ben de elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum.”

"Bana 'Hocam' da Diyorlar, 'Ağabey' de"

Eski mesleği nedeniyle kampüste zaman zaman "hocam" diye hitap edilen Güler, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

“Öğretmenlik ve öğrencilik çok farklı ama ikisini de yaşadım. Bazen fikirlerimi paylaşıyorum ama gençlerin ön planda olmasını istiyorum.”

"Hayatın İçinde Kalmak Gerek"

Yeni hedefinin öğrenmeye devam etmek ve yeni anılar biriktirmek olduğunu vurgulayan Güler, her yaştan insana örnek olacak şu mesajı verdi:

“Yaşı kaç olursa olsun insan hayatın içinde kalmalı, pozitif olmalı ve sürekli kendini geliştirmeli.”