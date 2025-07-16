LGS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, bazı okullarda görülen sıra dışı başarı oranları kamuoyunun gündemine oturdu. En çok konuşulan örneklerden biri ise Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu oldu. Bu okuldan 36 öğrencinin 500 tam puan alması üzerine, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Rastlantı mı, yönlendirme mi?"

Çömez, söz konusu okulun başarısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, durumun incelenmesi gerektiğini savundu. Eğitim kamuoyunda, "aynı okuldan bu kadar yüksek başarı çıkması tesadüf mü, yoksa sistemli bir uygulamanın sonucu mu?" soruları tartışılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama bekleniyor

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Kamuoyunda ise sürece dair net ve güven verici bilgilendirme yapılması talep ediliyor.