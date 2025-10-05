Günün Kökeni UNESCO Kararına Dayanıyor

Dünya Öğretmenler Günü’nün temeli, 5 Ekim 1966’da UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı”na dayanıyor. Bu karar, öğretmenlik mesleğinin standartlarını belirleyerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve mesleğin saygınlığının korunmasını hedefliyor.

UNESCO, bu tarihi referans alarak 1994 yılında 5 Ekim’i resmen “Dünya Öğretmenler Günü” ilan etti.

Türkiye’de 1 Milyondan Fazla Öğretmen Görevde

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de resmi ve özel kurumlarda 1 milyondan fazla öğretmen aktif olarak görev yapıyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenciye eğitim veren öğretmenler, uzaktan eğitimden rehberliğe kadar birçok alanda sorumluluk üstleniyor.

Eğitimcilerden Mesaj: Kutlamanın Yanı Sıra Destek

Sendikalar, 5 Ekim’in yalnızca kutlama değil, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekme günü olması gerektiğini belirtiyor.