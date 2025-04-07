Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi. Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanan A.P., Tekirdağ'da getirildi. A.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA