Etkinliğe katılan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, doğal dengenin korunmasının ekosistem açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çakırtaş, kekliklerin yalnızca doğal yaşamın bir parçası olmadığını, aynı zamanda tarım alanlarında zararlı böceklerle mücadelede de önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Çakırtaş açıklamasında, “Keklikler, doğal yaşamın önemli unsurlarından biri olmasının yanı sıra tarım alanlarında zararlı böceklerle mücadelede de önemli görev üstleniyor. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz salım çalışmaları hem doğal hayatın güçlenmesine hem de üreticilerimize dolaylı katkı sunacaktır.” dedi.

Programın sonunda 300 kınalı keklik doğaya bırakılarak bölgedeki ekosistemin desteklenmesine katkı sağlandı.