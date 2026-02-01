Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar için başvuru süreci Şubat ayında başlıyor. Başvurularınızı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz.

  • YKS Başvuru Tarihleri: 6 Şubat – 2 Mart 2026

  • YKS Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026 (Saat 23:59'a kadar)

Okullarda İkinci Dönem Takvimi Açıklandı
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav maratonunun ardından adayların puanlarını öğreneceği tarih de ÖSYM takviminde yerini aldı:

  • YKS Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Temmuz 2026

  • Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar

  • Kimlik ve Fotoğraf: Başvuru yapmadan önce ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın güncel olduğundan emin olun.

  • Sınav Ücreti: Başvurunun geçerli sayılması için belirlenen bankalara veya ÖSYM'nin e-İŞLEMLER bölümünden kredi/banka kartı ile sınav ücretinin yatırılması şarttır.

  • Bu takvime göre hazırlıklarınıza hız verebilirsiniz.

  • 15 Dakika Kuralı: Sınavın sabah oturumları için saat 10:00, öğleden sonraki YDT oturumu için saat 15:30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.

