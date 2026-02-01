Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar için başvuru süreci Şubat ayında başlıyor. Başvurularınızı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz.
-
YKS Başvuru Tarihleri: 6 Şubat – 2 Mart 2026
-
YKS Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026 (Saat 23:59'a kadar)
-
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav maratonunun ardından adayların puanlarını öğreneceği tarih de ÖSYM takviminde yerini aldı:
-
YKS Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Temmuz 2026
-
Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet adresi olan
sonuc.osym.gov.trüzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar
-
Kimlik ve Fotoğraf: Başvuru yapmadan önce ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın güncel olduğundan emin olun.
-
Sınav Ücreti: Başvurunun geçerli sayılması için belirlenen bankalara veya ÖSYM'nin e-İŞLEMLER bölümünden kredi/banka kartı ile sınav ücretinin yatırılması şarttır.
-
Bu takvime göre hazırlıklarınıza hız verebilirsiniz.
-
15 Dakika Kuralı: Sınavın sabah oturumları için saat 10:00, öğleden sonraki YDT oturumu için saat 15:30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.