Şikayetler Bir Ayda %162, Bir Haftada %120 Arttı

Verilere göre:

  • 2025 Mayıs – Haziran ayları kıyaslandığında klima şikayetleri %162 arttı.

  • Haziran son haftası – Temmuz ilk haftası karşılaştırmasında ise haftalık artış %120’yi geçti.

Bu artış, sadece sıcak havaların etkisiyle değil; klima servis, kurulum ve teknik destek hizmetlerindeki memnuniyetsizliklerle de doğrudan bağlantılı.

En Çok Şikayet Edilen Klima Sorunları

1. Servis Gecikmesi ve Yüksek Maliyetler

  • Randevu alamama

  • Parça temininde gecikme

  • Fahiş fiyatlı onarım ücretleri

2. Kurulum ve Montaj Aksaklıkları

  • Ekiplerin geç gelmesi

  • Hatalı montaj uygulamaları

  • Beklenmedik ekstra ücret talepleri

3. Yetersiz Soğutma veya Isıtma

  • Cihaz çalışıyor ama ortam serinlemiyor

4. Yüksek Elektrik Tüketimi

  • Enerji sınıfı yüksek gösterilen cihazların beklenenden fazla fatura yansıtması

5. Garanti Dışı Bırakma

  • “Kullanıcı hatası” gerekçesiyle servislerin garanti dışı işlem uygulaması

6. İade ve Değişim Sorunları

  • Ek belgeler, servis raporu gibi prosedürlerin tüketiciyi yorması

7. Gürültü Problemi

  • “Sessiz çalışır” vaadine rağmen gece uykusunu bölen ses seviyesi

8. Kötü Koku ve Hava Kalitesi

  • Klimadan gelen kötü kokular ve alerjik etkiler

9. Akıllı Kontrol Problemleri

Tüketici Ne Yapmalı?

Tüketici dernekleri, klima alırken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şöyle sıralıyor:

  • Yetkili servis garantisi olan markalar tercih edilmeli

  • Kurulum sırasında belgeler dikkatle saklanmalı

  • Enerji verimlilik raporları kontrol edilmeli

  • Garanti kapsamı net şekilde öğrenilmeli

Kaynak: DHA