Şikayetler Bir Ayda %162, Bir Haftada %120 Arttı

Verilere göre:

2025 Mayıs – Haziran ayları kıyaslandığında klima şikayetleri %162 arttı.

Haziran son haftası – Temmuz ilk haftası karşılaştırmasında ise haftalık artış %120’yi geçti.

Bu artış, sadece sıcak havaların etkisiyle değil; klima servis, kurulum ve teknik destek hizmetlerindeki memnuniyetsizliklerle de doğrudan bağlantılı.

En Çok Şikayet Edilen Klima Sorunları

1. Servis Gecikmesi ve Yüksek Maliyetler

Randevu alamama

Parça temininde gecikme

Fahiş fiyatlı onarım ücretleri

2. Kurulum ve Montaj Aksaklıkları

Ekiplerin geç gelmesi

Hatalı montaj uygulamaları

Beklenmedik ekstra ücret talepleri

3. Yetersiz Soğutma veya Isıtma

Cihaz çalışıyor ama ortam serinlemiyor

4. Yüksek Elektrik Tüketimi

Enerji sınıfı yüksek gösterilen cihazların beklenenden fazla fatura yansıtması

5. Garanti Dışı Bırakma

“Kullanıcı hatası” gerekçesiyle servislerin garanti dışı işlem uygulaması

6. İade ve Değişim Sorunları

Ek belgeler, servis raporu gibi prosedürlerin tüketiciyi yorması

7. Gürültü Problemi

“Sessiz çalışır” vaadine rağmen gece uykusunu bölen ses seviyesi

8. Kötü Koku ve Hava Kalitesi

Klimadan gelen kötü kokular ve alerjik etkiler

9. Akıllı Kontrol Problemleri

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Tüketici Ne Yapmalı?

Tüketici dernekleri, klima alırken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şöyle sıralıyor:

Yetkili servis garantisi olan markalar tercih edilmeli

Kurulum sırasında belgeler dikkatle saklanmalı

Enerji verimlilik raporları kontrol edilmeli

Garanti kapsamı net şekilde öğrenilmeli