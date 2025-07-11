Şikayetler Bir Ayda %162, Bir Haftada %120 Arttı
Verilere göre:
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2025 Mayıs – Haziran ayları kıyaslandığında klima şikayetleri %162 arttı.
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Haziran son haftası – Temmuz ilk haftası karşılaştırmasında ise haftalık artış %120’yi geçti.
Bu artış, sadece sıcak havaların etkisiyle değil; klima servis, kurulum ve teknik destek hizmetlerindeki memnuniyetsizliklerle de doğrudan bağlantılı.
En Çok Şikayet Edilen Klima Sorunları
1. Servis Gecikmesi ve Yüksek Maliyetler
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Randevu alamama
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Parça temininde gecikme
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Fahiş fiyatlı onarım ücretleri
2. Kurulum ve Montaj Aksaklıkları
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Ekiplerin geç gelmesi
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Hatalı montaj uygulamaları
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Beklenmedik ekstra ücret talepleri
3. Yetersiz Soğutma veya Isıtma
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Cihaz çalışıyor ama ortam serinlemiyor
4. Yüksek Elektrik Tüketimi
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Enerji sınıfı yüksek gösterilen cihazların beklenenden fazla fatura yansıtması
5. Garanti Dışı Bırakma
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“Kullanıcı hatası” gerekçesiyle servislerin garanti dışı işlem uygulaması
6. İade ve Değişim Sorunları
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Ek belgeler, servis raporu gibi prosedürlerin tüketiciyi yorması
7. Gürültü Problemi
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“Sessiz çalışır” vaadine rağmen gece uykusunu bölen ses seviyesi
8. Kötü Koku ve Hava Kalitesi
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Klimadan gelen kötü kokular ve alerjik etkiler
9. Akıllı Kontrol Problemleri
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Mobil uygulamalarda bağlantı sorunları, geç yanıt gibi yazılım kaynaklı sıkıntılar
Tüketici Ne Yapmalı?
Tüketici dernekleri, klima alırken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şöyle sıralıyor:
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Yetkili servis garantisi olan markalar tercih edilmeli
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Kurulum sırasında belgeler dikkatle saklanmalı
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Enerji verimlilik raporları kontrol edilmeli
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Garanti kapsamı net şekilde öğrenilmeli