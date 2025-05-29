Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) 2025 yılı itibarıyla 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “USOM gece gündüz demeden siber saldırılarla mücadele ediyor. Bu yıl 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edildi” dedi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı’nda konuştu. Konferansa Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve 18 ülkeden üst düzey temsilciler katıldı.

“Türkiye, Dijitalleşmede Uluslararası Standartları Belirliyor”

Konuşmasında elektronik haberleşme ve posta sektörünün küresel boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye’nin Evrensel Posta Birliği (UPU) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gibi kuruluşlarda etkin rol oynadığını vurguladı. “Türkiye 1875’ten bu yana UPU’nun kurucu üyesidir. ITU’da ise dijital dönüşümden frekans tahsisine kadar geniş bir alanda öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

Küresel E-Ticaret 6,3 Trilyon Doları Aştı

Uraloğlu, dünya genelinde 5,5 milyar insanın internet kullandığını ve 2,7 milyarının aktif e-ticaret müşterisi olduğunu belirterek, “Küresel e-ticaret hacmi 6,3 trilyon doları aştı. Bu gelişmeler posta sektöründe de ciddi dönüşümleri zorunlu kıldı. 2024 yılı sonunda küresel posta sektörü gelirleri 262,1 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de de e-ticaret ve kargo sektörünün hızlı bir büyüme gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında e-ticaret hacmi 3 trilyon lirayı aştı. Kargo gönderileri 5 yılda 2,2 kat artarak 1 milyar 385 milyonu geçti. Yalnızca kargo gelirleri 107 milyar liraya yaklaştı. Sektörde 122 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor” diye konuştu.

“Siber Güvenlikte Kararlı Mücadelemizi Sürdürüyoruz”

Bakan Uraloğlu, artan dijitalleşmeyle birlikte siber güvenliğin daha da önemli hale geldiğini belirtti. Türkiye’nin bu alanda USOM öncülüğünde kapsamlı bir sistem kurduğunu söyleyen Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:

“Kritik sektörlerde görev yapan sektörel SOME’ler ve kamu-özel sektör iş birliğiyle oluşturulan kurumsal SOME’ler sayesinde ülkemizin dijital güvenliğini sağlıyoruz. USOM, 7/24 görev başında. 2025 yılında 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edildi. 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirildi. 2 bin 346 SOME’de görevli 8 bin 80 uzman ile binlerce saldırı başarıyla bertaraf edildi.”

“Teslimat Koduyla Lojistikte Güvenlik Arttı”

Bakan Uraloğlu, pandemi döneminde uygulamaya konulan “teslimat kodu sistemi”nin lojistik sektöründe devrim niteliğinde bir adım olduğunu belirtti. “Artık ‘evde yoktunuz’ devri sona erdi. Teslimatlar özel kodlarla daha güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor” dedi.

“Kadınların ve Gençlerin Dijital Gelecekte Yeri Olacak”

Uraloğlu, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanında gençlerin ve kadınların daha fazla yer almasını hedeflediklerini de belirterek, bu alandaki eğitim ve istihdam projelerinin süreceğini kaydetti.