Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına yönelik 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, açıklamasında, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal yardım programlarının sürekliliğine ve kapsayıcılığına dikkat çekerek, bu alandaki hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalarla yürütüldüğünü vurguladı.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Temmuz'da Hesaplara Yatmaya Başladı

Temmuz ayı için ayrılan 3,46 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,75 milyar lira engelli aylığının, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını belirten Göktaş, "Ödemeler tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Desteklerin Devamını Sürdürüyor

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, sosyal yardım programlarının güçlendirilerek devam ettiğini, bu yardımların vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Bu ödemelerle birlikte, Temmuz ayında milyonlarca yaşlı ve engelli vatandaşın yaşamına katkı sağlanırken, hükümetin sosyal yardım politikalarının güçlendiği bir kez daha gözler önüne serildi.