İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşayan ve 19 yıl önce yalnızca dini nikah kıyan Güler Toktaş ve Murat Torun çifti, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan’ın ikna çabaları sonucunda resmi nikah kıydı. Yeşilkent Mahallesi’nde 12 bin TL’ye kiraladıkları evde 3 çocuklarıyla birlikte yaşayan çiftin, Kaymakam Burhan’ın ziyareti sırasında resmi nikahlarının olmadığı ortaya çıktı. Burhan, çeşitli nedenlerle yıllardır resmi nikaha karşı çıkan Güler Toktaş’ı ikna etti. Kadının sağlık durumu nedeniyle nikah evde kıyıldı.

Nikahı müftü kıydı, hediyelerle sevindirdiler

2017 yılında müftülere verilen resmi nikah kıyma yetkisi kapsamında, Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan çiftin nikahını evlerinde kıydı. Nikah şahitliğini Kaymakam Orhan Burhan ve Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız yaptı. Törende Kaymakam Burhan, çifte düğün hediyesi olarak çamaşır makinesi ve buzdolabı, kızlarına ise genç odası yatağı hediye etti. Murat Torun’a da Kuran-ı Kerim takdim edildi. Burhan, “Bu devirde resmi nikahsız olmaz. 2025 Aile Yılı’na biz de böyle katkı sunmuş olduk” ifadelerini kullandı.

“İnadımı Kaymakam Bey kırdı”

Resmi nikaha yıllar boyunca ailesinin baskısı nedeniyle karşı çıktığını belirten Güler Toktaş, “Ağabeylerim baskı yaptı. Bu yüzden inatla evlenmeyeceğim dedim. Çocuklarım büyüdü, annem de ölmeden önce vasiyet etmişti. Sonunda nikah kıydık. Kaymakam bey olmasa bu adımı atmazdım” dedi. Murat Torun ise, “2006’da görücü usulüyle evlendik. Ben hep resmi nikah istedim ama eşim kabul etmedi. Sağ olsun Kaymakam bey eşimi ikna etti” dedi. 14 yaşındaki kızları Selma ise, anne ve babasının nikahını cep telefonuyla kaydederek bu özel anı ölümsüzleştirdi.