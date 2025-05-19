Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Kuruoğlu, açıklamasında şöyle konuştu: “19 Mayıs 1919, yalnızca bir takvim yaprağı değil; esarete başkaldırının, millet iradesinin şahlanışının, bağımsızlık tutkusunun tarihe kazındığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, emperyalizme karşı ilk kurşunun fikren atıldığı andır. O gün Samsun’da yakılan meşale, Amasya’da “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şiarına, Erzurum ve Sivas’ta halkın iradesine, 23 Nisan’da Meclis’e ve 29 Ekim’de Cumhuriyet’e dönüşmüştür.

19 Mayıs; teslimiyetin değil direnişin, yılgınlığın değil azmin, umutsuzluğun değil yeniden doğuşun adıdır! Milletin kaderi saraylarda değil, Anadolu’nun bağrında, halkın iradesiyle yazılmıştır. Gençliğe hitaben söylenen her kelime, 19 Mayıs’ın ruhunu taşır: ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.’ Bugün bu ruhu yaşatmak, 19 Mayıs’ı anlamak; sadece Atatürk’ü anmak değil, onun fikirlerini rehber edinmekle mümkündür. Atatürkçü olmak; tam bağımsızlık ilkesine sahip çıkmak, hukukun üstünlüğünü savunmak, halkın egemenliğini esas almak demektir.

19 Mayıs; bir bayramdan öte, bir duruştur, bir iradedir, bir diriliştir. Bugün bize düşen görev; gençliği umutla, inançla, kararlılıkla desteklemek, milli mücadele ruhunu gelecek kuşaklara taşımaktır. Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”