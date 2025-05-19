Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Kuruoğlu, açıklamasında şöyle konuştu: “19 Mayıs 1919, yalnızca bir takvim yaprağı değil; esarete başkaldırının, millet iradesinin şahlanışının, bağımsızlık tutkusunun tarihe kazındığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, emperyalizme karşı ilk kurşunun fikren atıldığı andır. O gün Samsun’da yakılan meşale, Amasya’da “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şiarına, Erzurum ve Sivas’ta halkın iradesine, 23 Nisan’da Meclis’e ve 29 Ekim’de Cumhuriyet’e dönüşmüştür.

Başkentte 19 Mayıs Coşkusu
Başkentte 19 Mayıs Coşkusu
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19 Mayıs; teslimiyetin değil direnişin, yılgınlığın değil azmin, umutsuzluğun değil yeniden doğuşun adıdır! Milletin kaderi saraylarda değil, Anadolu’nun bağrında, halkın iradesiyle yazılmıştır. Gençliğe hitaben söylenen her kelime, 19 Mayıs’ın ruhunu taşır: ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.’ Bugün bu ruhu yaşatmak, 19 Mayıs’ı anlamak; sadece Atatürk’ü anmak değil, onun fikirlerini rehber edinmekle mümkündür. Atatürkçü olmak; tam bağımsızlık ilkesine sahip çıkmak, hukukun üstünlüğünü savunmak, halkın egemenliğini esas almak demektir.

19 Mayıs; bir bayramdan öte, bir duruştur, bir iradedir, bir diriliştir. Bugün bize düşen görev; gençliği umutla, inançla, kararlılıkla desteklemek, milli mücadele ruhunu gelecek kuşaklara taşımaktır. Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”

Muhabir: Haber Merkezi