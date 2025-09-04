Trabzonspor-Samsunspor maçına gitmek için 31 Ağustos’ta yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde yemek için bir restoranda mola verdi. Bu sırada taraftarlarla iş yeri sahibi Emrah Tok ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Samsunspor taraftarlarından Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın, işyeri sahibi Emrah Tok’un tabancayla ateş etmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Çapkın, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı.

SAMSUNSPOR TARAFTARI TUTUKLANDI

Olay anında çıkan kavgada başına şişe isabet eden ve 6 dikiş atılan garson da şikayetçi oldu. Yapılan incelemeler sonrası şişeyi atan kişinin Bedirhan Öksüz olduğu tespit edildi. Dün saat 21.00 sıralarında ifadeye çağırılan Öksüz, Samsun Adliyesi’ne gitti. Polis eşliğinde SEGBİS yoluyla ifade veren Öksüz, iş yeri sahibinin alkollü olduklarından dolayı kendisine yemek vermeyeceğini söylediğini ve olay sırasında pet şişe fırlattığını belirtti. Öksüz, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)