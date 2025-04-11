İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Zonguldak’ta da eylemler yapıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, izinsiz yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte Erdem, adliyeye geldi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı.

‘ÖNCE EŞİM VE ÇOCUKLARIM İFADE İÇİN ÇAĞRILMIŞTI’

Dün akşam savcı tarafından ifade vermeye davet edildiğini söyleyen Erdem, “Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

YAVUZYILMAZ: ANAYASADAN KAYNAKLANAN HAKKIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yaptıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise “Tüm süreç, anayasa çerçevesinde, barışçıl bir şekilde, itirazın sesini yükseltilmesi şekliyle gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz çocuklarımız, yaşlılarımızın da katıldığı Zonguldak halkına ve madenci kentine yakışır biçimde anayasal haklarını kullanarak protestolarını yaptılar. Bu protestoların yapılma sebebi; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlerimize yönelik olarak uygulanan haksız ve hukuksuz, maalesef zaman zaman onların canını çok acıtan uygulamalardır. Bunlara karşı itirazımız sürecek. Anayasadan kaynaklanan hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili hangi yol ve yöntemlerle sesimizi yükselteceğimizi merak edenler, anayasaya bakabilirler” diye konuştu.