5 Temmuz’da CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karalar, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede hakim karşısına çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında Karalar ile birlikte en az iki isim daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da bulunuyor.

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan bu tutuklamalar, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.