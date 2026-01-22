Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki araçlar kısa sürede karla kaplandı. Kar, şehir merkezinde günlük yaşamı da etkiledi.

Esnaf Kar Temizliği Yaptı

Özellikle Sarraflar Caddesi’nde bazı esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizleyerek yaya geçişini rahatlatmaya çalıştı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, soğuk hava da hissedilir derecede arttı.

Valilikten Buzlanma Uyarısı

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda buzlanma riskine dikkat çekti. Açıklamada, sürücülere trafik kurallarına uymaları, kış lastiği kullanmaları ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yağış Sürüyor

Yetkililer, kar yağışının etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.