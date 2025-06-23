Yozgat’ta Cemil Çiçek Bulvarı Bozok Üniversitesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.S. yönetimindeki 66 ACD 010 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 66 FE 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.