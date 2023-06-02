İSTANBUL, (DHA)- Çözüm platformu Şikayetvar, yetkili servisler ve özel teknik servislerle ilgili datalarını açıkladı. Verilere göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetleri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 316 arttı. En çok şikayet edilen konuların başında garanti süresi ve kapsamı, tamir sürelerinin uzunluğu, verilen randevu tarihlerine uyulmaması geldiği belirtildi.

Beyaz eşya yetkili servisleri, otomotiv-showroom ve plaza servisleri, bilgisayar özel servisleri ve küçük ev aletleri özel servisleri kategorilerinin değerlendirildiği araştırmada, en çok şikayet edilen konular, şikayetlerin zirve yaptığı aylar, çözüm oranları ve yıllık şikayet artış oranları dikkate alındı. 2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında beyaz eşya yetkili servislerinin şikayetlerinde yüzde 316 artış olduğu gözlemlendi. Otomotiv-showroom ve plaza servis şikayetleri yüzde 53, bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29 ve küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. Yetkili servislerle ilgili en çok şikayet edilen konular, garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği, tamir sürelerinin uzunluğu, verilen randevu tarihlerine uyulmaması, kurulum ve montajda yaşanan sorunlar ve servislerin yüksek ücretlendirilmesi olarak sıralanırken, özel ve teknik servislerle ilgili tüketicilerin en çok çözüm aradığı konular ise tekrarlayan sorunlar, personel davranışı ve servislerin yüksek ücretler talep etmesi oldu.

BEYAZ EŞYA YETKİLİ SERVİS ŞİKAYETLERİNDE ÇÖZÜM ORANI YÜZDE 18

Platform tarafından açıklanan verilere göre, ilgili kategorilerde şikayet artışının en çok yaşandığı sektör beyaz eşya yetkili servisleri oldu. 2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştığında beyaz eşya yetkili servis şikayetleri yüzde 316 artış gösterdi. 2023’te şikayetlerin zirve yaptığı ay mayıs olurken, şikayetin en az olduğu ay şubat olarak kaydedildi. En çok şikayet edilen konu garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği olurken onu üründe iade koşulları ve ürün değişimi güçlüğü izledi. Randevu oluşturulurken yaşanan sorunlar, çözüm bekleyen bir diğer konu olurken kurulum ve montaj esnasında yaşanan problemler, giderilemeyen, tekrar eden sorunlar, uzun tamir süreleri ve servis ücretleri en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. İlgili kategoride platforma ulaşan şikayetlerin yüzde 18’i ise çözüme kavuştu.

OTOMOTİV-SHOWROOM PLAZA SERVİS ŞİKAYETLERİ YÜZDE 53 ARTTI

Verilere göre 2022’in ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi kıyaslandığında otomotiv, showroom ve plaza servislerle ilgili şikayetler yüzde 53 artış gösterdi. Bu kategoride platforma ulaşan şikayetlerin yüzde 12’si çözülürken, 2023’te şikayetlerin pik yaptığı ay Mayıs, en az şikayetin geldiği ay Şubat oldu. Servis ücretleri, eksik ve kusurlu hizmet, bakım ve check-up ve ayıplı ürün konuları en çok çözüm bekleyen sorunlar oldu.

BİLGİSAYAR ÖZEL SERVİS ŞİKAYETLERİ 2023’TE YÜZDE 29 ARTTI

Açıklanan verilere göre bilgisayar özel servisleriyle şikayetler 2023’te yüzde 29 artış gösterdi. Ocak ve mart ayları şikayetlerin en çok yükseldiği aylar olurken, mayısta şikayetlerin bir hayli düştüğü gözlemlendi. Şikayetvar’da bu kategori ile ilgili şikayetlerin yüzde 12’si çözüldü.

KÜÇÜK EV ALETLERİ SERVİSLERİNDE EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULARDAN BİRİ GARANTİ SÜRESİ

Küçük ev aletleri özel servis kategorisinde en çok şikayet edilen konular arasında garanti süresi ve kapsamı, iptal, iade ve değişim, giderilemeyen sorunlar, tamir süresinin uzunluğu, servis ücretlendirmeler yer aldı. Bu sektörde şikayetler 2023’te yüzde 50 arttı, gelen şikayetlerin yüzde 13’ü platform aracılığıyla çözüldü. En çok şikayet ocakta gelirken mayıs şikayet en az olduğu ay olarak kaydedildi.