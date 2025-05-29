AK Parti, ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler öngören 30 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı düzenlemeler, infaz süreçlerinin daha etkili, adil ve insani hale getirilmesini amaçlıyor.

Güler, bu teklifin 10. Yargı Paketi kapsamında hazırlandığını belirterek, “AK Parti olarak 2002 yılından bu yana hukuk sistemini güçlendirecek reform niteliğinde adımlar attık. Yeni infaz düzenlememizle hem toplumun adalet duygusunu pekiştirmeyi hem de suçluların rehabilitasyonunu hedefliyoruz,” dedi.

Cezaevinde Kalma Süresi Artıyor



Yeni düzenlemeyle birlikte, hükümlülerin ceza süresinin en az 10’da 1’ini ceza infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale geliyor. Bu kural, 2 yılın altındaki kısa süreli cezalar için de geçerli olacak; hükümlüler en az 5 gün cezaevinde kalacak.

Mükerrer Suçlulara Koşullu Salıverme İmkanı



Düzenleme kapsamında, daha önce ikinci kez suç işlemiş olan mükerrer hükümlüler de belirli şartlar altında koşullu salıvermeden faydalanabilecek. Bu adım, yeniden suç işlemenin önlenmesine yönelik bir teşvik olarak değerlendiriliyor.

İyi Hal Uygulaması Yeniden Şekilleniyor



İyi hal değerlendirmeleri artık daha objektif ve kapsamlı kriterlerle yapılacak. Disiplin kurallarına uyum sağlayan ve olumlu sosyal davranışlar gösteren hükümlülerin koşullu salıverme sürecinde avantajlı konuma gelmesi sağlanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu kapsamda yaklaşık 19 bin 800 hükümlünün düzenlemeden faydalanabileceğini belirtti. "İyi hali teşvik eden bir sistem kurarak, cezasını çeken bireyin topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılmasını amaçlıyoruz," dedi.

Hasta ve Engellilere Konutta İnfaz



Yeni infaz düzenlemesi, sağlık sorunu yaşayan hükümlüleri de unutmuyor. Adli Tıp Kurumu raporuna dayalı olarak, hasta ve engelli mahkûmlar için konutta infaz uygulaması getiriliyor. Bu düzenleme, cezaevi koşullarına uyum sağlayamayacak durumdaki kişilerin daha insani şartlarda cezalarını tamamlamasını sağlayacak.

Uyuşturucu ve Alkol Etkisiyle Araç Kullananlara Daha Ağır Cezalar



Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara uygulanan cezalar da ağırlaştırılıyor. Trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışların önüne geçmek için cezai yaptırımlar daha caydırıcı hale getirilecek.

Kadın ve Çocuklara Özel İnfaz Usulleri Genişletiliyor



Teklifte kadın ve çocuklara yönelik özel düzenlemeler de dikkat çekiyor. Pedagojik ilkelere uygun olarak, bu gruplara özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Böylece daha insani ve sosyal bir infaz ortamı sağlanması hedefleniyor.

“Terörsüz Türkiye” Hedefiyle Yeni Adımlar



Abdullah Güler, “Terörsüz Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yasa teklifiyle sınırlı kalmayacağız; önümüzdeki dönemde yeni yasal düzenlemelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek güvenlik politikalarının da hukuk sistemine entegre edildiğini vurguladı.

DEM Parti Talepleri ve Görüşmeler



CNN TÜRK muhabiri Melike Görür’ün aktardığı bilgilere göre, yasa teklifinin Meclis’e sunulması saat 15.00 itibarıyla gerçekleşti. Teklifin içeriğinde DEM Parti’nin hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesine ilişkin taleplerinden birinin yer alması bekleniyor.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilen, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” düzenlemesinin yeniden yapılandırılması da beklentiler arasında.

Buna karşın, daha önce gündeme gelen ve COVID-19 izinlerinin kapsamını örgüt suçlarını da içerecek şekilde genişletmesi beklenen madde, tekliften tamamen çıkarıldı. Bu bilginin, AK Parti ile DEM Parti arasında gerçekleşen görüşmede taraflara iletildiği öğrenildi.