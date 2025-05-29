Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Sağanak nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bir araç ise mahsur kaldı. Sağanakla birlikte rögar kapaklarından sular dışarı taştı. Belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına hızla başlayıp, kısa sürede normale dönüşü sağladı. Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA