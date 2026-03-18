Köylüler tarafından yapılan açıklamada, projeye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda köyün gerçekleriyle örtüşmeyen tespitlerin yer aldığı savunuldu. Raporda bölgede meyve üretiminin bulunmadığı ifade edilirken, proje sahasına yaklaşık 250 metre mesafede geniş bir organik armut bahçesinin bulunduğuna dikkat çekildi. Taş ocaklarından çıkacak yoğun tozun tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği, verimi ciddi şekilde düşüreceği vurgulandı.

Su kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerin de gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, mevcut suyun köy ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı, bazı kaynaklarda ise yüksek oranda arsenik tespit edildiği ifade edildi. Buna rağmen raporda yeni sondajlarla sorunun çözülebileceği yönünde değerlendirme yapılmasına tepki gösterildi.

Hayvancılık verilerinin de eksik ve hatalı olduğu belirtilirken, köyde raporda belirtilenden çok daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğu kaydedildi. Köylüler, bu yanlış veriler üzerinden yapılan çevresel hesaplamaların da sağlıklı olmadığını dile getirdi.

Proje alanının köy merkezine olan mesafesinin de raporda hatalı gösterildiğini belirten köylüler, sahasının köy muhtarlığı ve camisine yaklaşık 180 metre uzaklıkta olduğunu ifade etti. Ayrıca bölgede “Yorgun Baba” inanç yeri, bir tümülüs ve Vahid Efendi Türbesi gibi önemli kültürel alanların bulunduğu, ancak bunların yeterince dikkate alınmadığı aktarıldı.

Yılda 3,5 milyon ton taş çıkarılması planlanan proje kapsamında yaklaşık 140 bin kamyon seferi yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, bu yoğunluğun hem köy yollarına hem de D-190 karayoluna ciddi yük getireceği belirtildi. Patlatmalar sonucu taş savrulma riskinin ve gürültü seviyesinin yasal sınırların üzerine çıkabileceği de vurgulandı.

Köylüler, projenin tarım, hayvancılık, su kaynakları ve köy yaşamı üzerinde geri dönülmez zararlar yaratacağını belirterek, Çorum Valiliği tarafından verilen “ÇED olumlu” kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Açıklamada, “Köyümüzü, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Karakaya’da taş ocağı istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.