Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da Talat Paşa Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, TBMM Genel Kurulu’nda Talat Paşa’ya yönelik hakaret içeren sözlere sert tepki gösterdi. DEM Partili bir milletvekilinin Talat Paşa’ya yönelik sözlerini kınayan Özdağ, “Bu kabul edilemez bir davranıştır. Lozan'ı reddeden, Sevr’i özleyen, Türk kahramanlarını katil gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin Türk milletine dost olması mümkün değildir” açıklamalarında bulundu

Açıklamasında, “Sözde barış süreci” olarak tanımladığı dönemde de bu kesimlere güvenilemeyeceğini defalarca söylediklerini belirten Özdağ, “Tarihimize, kahramanlarımıza nefretle saldıran bu anlayış, bugün de kendini açıkça göstermektedir” diye konuştu.

Genel Başkan Özdağ ayrıca, İstanbul’da Abide-i Hürriyet’te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da aynı dakikalarda Talat Paşa ve Enver Paşa’nın mezarları başında benzer bir açıklama yaptığını söyledi. “Dün yaptığımız toplantıda, bu duruşu birlikte sergileme kararı aldık. Türk milletine ve devletine yönelik her saldırının karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.