Muğla'nın Ula ilçesinde, tasmasından kaçan bir maymun, bölgedeki sakinlere aniden heyecanlı anlar yaşattı. Olay, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, sokakta dolaşan bir maymunu görmesiyle ortaya çıktı. Durumu hemen mahalle muhtarı Güler Keleş’e bildiren sakinler, maymunun yakalanması için yardım istedi. Muhtar Keleş, hızla maymunun bulunduğu alana giderek, hayvanı sakinleştirmek için ona muz verdi. Ardından durumu yetkililere ileterek, jandarmadan yardım talep etti.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maymunu yakalamak için uzun süre mücadele etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu maymun, kısa süre içinde yakalanarak, güvenli bir şekilde Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun, tasmasından ve sahipli olduğundan şüphe ediliyor. Yetkililer, maymunun sahibini tespit etmek ve olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek amacıyla çalışma başlattı. Bu olay, özellikle evcil hayvanların ve egzotik türlerin denetimsiz şekilde serbest bırakılmasının tehlikelerine dikkat çekiyor.