Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “TURKEY100 – Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yedi yılda olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.

THY'nin Marka Değeri 2.27 Milyar Dolara Ulaştı

Türk Hava Yolları’nın marka değeri 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 2,27 milyar dolara yükseldi. Böylece THY, 2018 yılından bu yana üst üste sekizinci kez Türkiye’nin en değerli markası olma unvanını korumuş oldu.

Ahmet Bolat: Hedefimiz Daha Büyük Başarılar

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak, sekiz yıl üst üste Türkiye’nin en değerli markası seçilmekten onur duyuyoruz. Bu başarı, sadece markamızın gücünü değil, aynı zamanda ülkemize ve tüm sektörlere olan katkımızın da göstergesi. Hedefimiz, ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkıyı daha da artırarak yolumuza devam etmek.”