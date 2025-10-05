Türkiye’de yapılan son araştırmalar, kumar alışkanlığının giderek genç yaşlara indiğini ortaya koydu. Verilere göre artık ortalama kumara başlama yaşı 15. Üstelik 15 yaş üzerindeki her 10 kişiden biri hayatında en az bir kez kumar oynamış durumda.

Uzmanlar, bu artışın en büyük nedenlerinden birinin internet üzerinden oynanan sanal bahis ve kumar siteleri olduğunu vurguluyor. Kolay erişim, merak duygusu ve ekonomik sıkıntılar gençleri bu tür oyunlara yönlendiriyor.

Psikiyatristler, erken yaşta kumar oynamanın ilerleyen yıllarda bağımlılığa dönüşme riskine dikkat çekiyor. Ailelerin çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Kumar artık sadece bir masa başında değil, cebimizdeki telefonda. Erken fark etmek çok önemli” uyarısında bulundu.

Yetkililer ise yasadışı bahis ve kumar sitelerine yönelik denetimlerin artırıldığını, ancak bilinçli aile ve eğitim desteği olmadan bu sorunun kökten çözülemeyeceğini ifade ediyor.