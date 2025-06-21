Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu tüm konvansiyonel tapa sistemlerini yerli ve milli imkanlarla üretmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında 105 ila 203 milimetre arasındaki tüm topçu mühimmatları için geliştirdiği tapaları kalifiye etti.

Yerli Tapalarla Dışa Bağımlılık Sona Erdi

Proje kapsamında;

– Mekanik çarpmalı tapa MKE MOD92,

– Aydınlatma özellikli elektronik zaman tapası MKE MOD124,

– Tahrip özellikli zaman tapası MKE MOD134,

– Yaklaşmalı tapa MKE MOD135

– Ve bu özelliklerin tümünü barındıran çok maksatlı tapa MKE MOD184 kalifikasyon sürecinden başarıyla geçti.

Geliştirilen bu tapalar sayesinde Türkiye, dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmuş oldu.

MOD184 Modern Savaş Gereksinimlerini Karşılıyor

MKE MOD184, 105 ila 203 milimetre arasındaki dönü dengeli tüm tahrip mühimmatlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Çarpma, gecikme, zamanlama ve yaklaşma gibi dört farklı fonksiyonu tek bir sistemde buluşturan tapa, modern güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iki bağımsız emniyet sistemine sahip.

Elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı olan MOD184, herhangi bir mod tanımlanmadığında otomatik olarak gecikmeli moda geçiyor. Bu özelliğiyle elektronik harp ortamlarında güvenli çalışabiliyor. Tapa, modern 155 mm obüs sistemleriyle tam uyumlu şekilde hızlı ve sınırsız programlama özelliği sunuyor. Aynı zamanda içindeki batarya durumu da kontrol edilebiliyor.

“Dünyada Çok Az Ülke Tüm Mühimmat Bileşenlerini Üretebiliyor”

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü İhsan Çağatay Öncel, AA’ya yaptığı açıklamada, MKE'nin mühimmatın en uç parçası olan tapadan, sevk sistemi, fünye ve gövde üretimine kadar tüm süreci kendi bünyesinde gerçekleştirdiğini belirtti.

“Barut, fünye, gövde, patlayıcı dolum ve tapa dahil olmak üzere tüm bileşenler tek bir sistem altında üretiliyor. Bu kabiliyete sahip dünyada çok az ülke bulunuyor,” diyen Öncel, ürün geliştirme ve AR-GE çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

MOD184 ile Her Türlü Vuruş Senaryosu Tek Sistemle Mümkün

Tapanın geliştirilmesinde görev alan makine mühendisi Samet Aydın ise, mühimmatın en kritik parçalarından biri olan tapaların; güvenli taşıma, kullanım ve hedefte istenen etkiyi yaratma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aydın, MOD184’ün çarpma anında, gecikmeli, zaman ayarlı veya hedefe yaklaşınca patlama gibi çok sayıda senaryoyu desteklediğini ifade ederek, “Tüm bu özellikleri tek bir tapada topladık. Bu da Türk savunma sanayisi için büyük bir başarıdır” dedi.

Tapa Yol Haritası ile Adım Adım İlerleme Sağlandı

MKE’nin yıllar önce oluşturduğu “tapa yol haritası” doğrultusunda ilk olarak mekanik çarpmalı MOD92, ardından elektronik zaman tapası ve yaklaşmalı tapalar üretildi. Son aşamada ise tüm fonksiyonları bir araya getiren MOD184 geliştirildi ve kalifiye edilerek TSK envanterine kazandırıldı.