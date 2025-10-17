Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenmanın başlangıcında futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Ardından 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik antrenmanla tamamlandı.

Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Tony Nwakaeme ile kas yorgunluğu yaşayan Cihan Çanak çalışmada yer almadı. Takım, saat 15.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak.