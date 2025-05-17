Tokat’ın Zile-Turhal yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza gece saat 03:30 Zile – Turhal karayolunda yaşandı. Muhammet Emre İşcan (31) idaresindeki 60 RD 220 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu 3’ncü kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AET 856 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada İşcan olay yerinde hayatını kaybederken Furkan Mert Dişli (28) Recep Tayyip Demir (26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.