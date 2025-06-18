Ticaret Bakanlığı, 16 Haziran 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yetki doğrulama uygulamasının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında sahte ilanları ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerini önlemeye yönelik attığı adımları sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elektronik ilan platformlarında gerçek dışı, aldatıcı ya da spekülatif fiyat içeren taşıt ilanlarını engellemek amacıyla geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) artık tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Kimlik ve Yetki Doğrulama Zorunlu Oldu

31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmişti. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen EİDS sistemi, 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirmişti. Bu sistem sayesinde, kimlik bilgileri doğrulanmayan kişilerin taşıt ilanı yayınlaması engellenmişti.

16 Haziran'dan İtibaren Tüm İlanlar İçin Zorunlu

Açıklamada, EİDS’nin yetki doğrulama aşamasının 7 Nisan 2025’te yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için uygulamaya alındığı hatırlatılarak, 16 Haziran 2025 itibarıyla bu zorunluluğun tüm model yıllarındaki taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde genişletildiği vurgulandı.

Yeni düzenleme kapsamında, taşıt ilanları artık yalnızca:

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Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları,

Taşıt sahibinin eşi,

Veya taşıt sahibince yetkilendirilmiş ve yetki belgesine sahip oto galeriler tarafından verilebilecek.

Bu düzenlemeyle, yetkisiz kişilerin taşıt ilanı yayımlamasının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hedef: Adil ve Güvenilir Bir Piyasa

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışları, tüketici mağduriyetleri ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. Açıklamada, “Otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi.