TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle, tıbbi amaçlı kenevir ürünlerinin eczanelerde satışı yasal hale geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasayla birlikte, tıbbi amaçlı kenevir ürünlerinin eczanelerde satılmasının önü açıldı. Artık doktor reçetesiyle hastalar, bu ürünlere yasal yollardan ulaşabilecek.

Tıbbi kenevirle ilgili uzun süredir tartışılan düzenleme, Meclis'ten geçti. Sağlık Bakanlığı denetiminde üretilecek ve dağıtımı yapılacak ürünler, yalnızca ruhsatlı eczanelerde ve doktor reçetesiyle satılabilecek.

Düzenleme ile özellikle kanser, epilepsi, MS gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan kenevir bazlı ilaçların erişimi kolaylaşacak. Sağlık alanında önemli bir adım olarak değerlendirilen bu değişiklikle, hem kaçak ürünlerin önüne geçilmesi hem de hastaların denetimli şekilde ilaca ulaşabilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, düzenlemenin tıbbi kenevirin kötüye kullanımını engellemek için sıkı kontrol mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın kısa süre içinde detaylı bir uygulama rehberi yayımlaması bekleniyor.