Sosyal medya platformunda TGRT'nin çalışanlarına ait olduğu iddia edilen WhatsaAp konuşmaları sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturdu.

TGRT çalışanlarından Aslıhan Ören ve Ercan Seki'ye ait olduğu iddia edilen konuşmalar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yazışmalara göre TGRT'nin "Çocuk İşçi Sayısı Arttı" adlı haberi, Aslıhan Ören, Whatsapp grubunda ekran görünsünü yayınlayarak, "biz niye hep olumsuz kj'ler yazıyoruz hep, Ben kime ne anlatıyorum arkadaşlar, olumsuz kj yok yazılmayacak" şeklinde ifadelere yer verince sosyal medyada akıllara "Bizler yalan haber mi okuyoruz?, Doğrular yazılmıyor mu? Basında sansür ne boyutta? gibi soruları da beraberinde getirdi.

TGRT'den ise ifşa olan konuşmalar hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Fotoğraf: BirGün Gazetesi