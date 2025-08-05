Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), TELE1'e verdiği 5 gün yayın durdurma cezası mahkeme tarafından durduruldu. Ankara 4. İdare Mahkemesi, TELE1’in başvurusunu değerlendirerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece kanalın ekranı kararmayacak.

RTÜK, 23 Temmuz’daki bir yayın nedeniyle TELE1’e 5 gün süreyle ekran karartma cezası vermişti. Kararın gerekçesi olarak sunulan ifadelerin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” içerdiği öne sürülmüştü. Ancak TELE1 ceza kararına karşı hukuki yollara başvurarak Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.

Mahkeme, RTÜK’ün kararında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmederek cezanın yürütmesini durdurdu. Böylece TELE1, ekran karartmadan yayınlarına devam edecek.