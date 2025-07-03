TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında, bazı kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de değişiklik öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmeler başlamadan önce yaptığı açıklamada, teklifi eleştirerek, “Bu toplantı sadece bir kişi için yapılıyor. O kişi de Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu. Emeklilik yaşını geçmesin diye düzenleme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta da “4,5 milyon emekli maaş artışı beklerken, biz burada bir kişi için yaş haddini tartışıyoruz” sözleriyle eleştiride bulundu. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise, teklifin komisyonda değil, emeklilerin sorunlarını kapsayan kapsamlı bir düzenlemeyle Meclis’e getirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti: TSK Personel İhtiyacı İçin Gerekli

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, teklifin amacının TSK bünyesindeki tecrübeli personelden daha fazla yararlanmak ve rütbe boşluklarını kapatmak olduğunu belirtti. Kurt, “15 Temmuz sonrası personel ihtiyacının artması nedeniyle, general ve amiral terfi koşulları güncelleniyor. Terfi şartları, yaş hadleri ve eğitim kriterleri yeniden düzenleniyor” dedi.

Ayrıca Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi imkanının arttırıldığını aktaran Kurt, bu düzenlemenin kuvvetler arası uygulama birliğini sağlamak amacı taşıdığına vurgu yaptı.

Fazla Çalışma Ücreti, Esnek İzin ve Dijitalleşme Vurgusu

Teklifle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde görev yapan yaklaşık 12 bin personel için fazla çalışma saatine yönelik mali düzenleme yapılması öngörülüyor. Aylık 90 saate kadar, fazla mesai ücretinin 5 katı oranında ödeme yapılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan tesis personeline ise, haftalık izinlerin 10 günlük süre içinde esnek biçimde kullandırılmasına yönelik esneklik getiriliyor.

Ayrıca, işverenin belge düzenleme ve saklama yükümlülüğünün dijital ortama taşınması ve İŞKUR ile özel istihdam bürolarının anlık veri paylaşımı zorunluluğu da teklif kapsamında yer alıyor. Bu düzenleme ile iş gücü piyasasının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.