Tayvan’ın güneyinde karaya ulaşan Danas Tayfunu, tropikal fırtınaya dönüşerek yıkıma yol açtı. Pazar günü geç saatlerde batı kıyısına 144 kilometrelik hızla ulaşan tayfun, 60 santimetreden fazla yağış bırakarak heyelanlara ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli fırtına ve yağışlar, 580 binden fazla hanede elektrik kesintisine yol açarken, güney ve orta kesimlerde okullar tatil edildi.

Tayvan Acil Durum Operasyon Merkezi’nden (CEOC) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazı duran bir hasta ve devrilen bir ağacın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle 334 kişi de yaralandı. Güneydeki liman kenti Kaohsiung çevresindeki dağlık bölgelerden ise 3 bin 400’den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Tayfun, Tayvan’a bağlı Penghu, Matsu ve Green adalarında feribot ve uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olurken, binlerce turistin mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, tayfunun etkilerini azaltmak için çalışmalara devam edildiğini, bölgede tahliye ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.