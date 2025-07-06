HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu’nun Altınordu ilçesinde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arslan, 600 bin kamu çalışanını ilgilendiren protokolün şu ana kadar beklentileri karşılamadığını belirterek, “Toplam 300 binden fazla HAK-İŞ üyesi bu süreci yakından takip ediyor. Ancak hükümetten henüz somut bir adım göremedik” dedi.

Geçtiğimiz hafta beklenen teklifin gelmediğini söyleyen Arslan, “Yeni teklifin önümüzdeki hafta sunulacağı söyleniyor. Ancak taleplerimizle önerilen rakamlar arasında ciddi fark var. Grev hakkı olan iş yerlerinde bu seçenek gündeme gelebilir, grevin yasak olduğu alanlarda ise Yüksek Hakem Kurulu devreye girebilir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Kaynağı Var, Çalışanların Talebi Karşılanabilir"

Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesinde olduğunu vurgulayan Arslan, kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanabilir seviyede olduğunu belirtti:

“Milli gelir 17 bin doları geçecek. İhracat artıyor, istihdam tarihi zirvede. İşsizlik oranı yüzde 8,4’e düştü. Enflasyon görece düşüyor, faizlerin gerilemesi bekleniyor. Tüm bu gelişmelere rağmen kamu çalışanlarının taleplerini karşılamamak adil değil.”

Devletin kaynaklarına güvendiklerini vurgulayan Arslan, hükümete çağrıda bulundu:

“Taleplerimiz abartılı değil. Bu sözleşmenin bu şartlarda imzalanmasını istemek haksızlık değildir. Hükümetimizden çalışanların sesine kulak vermesini ve anlayış göstermesini bekliyoruz.”