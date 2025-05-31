Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi'ndeki bir kamu bankasında yaşandı. Bankaya gelen Mustafa Avcı, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini fakat bu paranın verilmediğini iddia etti. Bu gerekçeyle şube müdürü B.S.'yi bıçakla tehdit eden Avcı, vezneden para almaya kalktı. Yaşanan arbedede banka görevlileri, panik butonuna bastı. İhbarla kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, Avcı'yı aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mustafa Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-