29 Mart 2026 Pazar günü spor dünyası yoğun bir programla açılıyor. Futbol takımlarımız hazırlıklarını sürdürürken, basketbol ve voleybolda kritik play-off maçları oynanacak. Motor sporları ve dövüş sporları da takip edilecek organizasyonlar arasında. İşte günün öne çıkan spor gündemi:

Futbolda Takımların Durumu

A Milli Takım: Milliler, Kosova maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Teknik ekip, oyuncuların form durumlarını ve maç taktiklerini incelemeye devam ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe: Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli ekipler, günü izinli olarak geçiriyor. Haftanın kritik maçları öncesi sporculara dinlenme fırsatı verildi.

Beşiktaş: Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Teknik direktör, maç planlamasında özel çalışmalar yaptırıyor.

Basketbolda Play-Off ve Ligde Heyecan

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi: 16.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: 15.30 Anadolu Efes - TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) 18.00 Karşıyaka - Mersin Spor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 20.30 Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)



Play-off mücadeleleri, ligde kritik puan ve prestij açısından büyük önem taşıyor. Takımların form durumları ve saha içi stratejileri, serilerin kaderini belirleyecek.

Voleybolda Yarı Final Mücadelesi ve Sıralama Maçları

Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final: 18.00 Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı: 18.00 Aras Kargo - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)



Voleybol heyecanı, Türkiye’nin en üst düzey liginde kritik haftayı açıyor. Özellikle yarı final mücadeleleri, şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

Motor Sporları ve Dövüş Sporları

MotoGP: Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı için ABD pistinde yarışacak. Saat 23.00’te start alacak yarış, Türk motor sporları takipçileri için büyük önem taşıyor.

Boks: 15.00’te 34’üncü Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası basın lansmanı gerçekleşecek. Turnuva, Türk boksunun geleceği için kritik bir organizasyon.

Taekwondo: 13’üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkey Open 2026) Antalya’da devam ediyor.

Okçuluk: Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erecek.

Sporun farklı dallarında heyecan hiç bitmiyor. Futbol hazırlıkları, basketbol ve voleybol play-off’ları, motor sporları, dövüş ve okçuluk turnuvalarıyla 29 Mart 2026, Türkiye spor takvimi açısından dopdolu bir gün olacak.