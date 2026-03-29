Yoğun günlerde pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak çoğu zaman zor görünebilir. Ancak doğru tarif ve ipuçlarıyla hem besleyici hem de doyurucu yemekler sofranıza taşınabilir. İşte, hem kolay hem de tadı garantili üç tarif:

1. Tavuklu Sebze Sote

Malzemeler (2-3 kişilik):

300 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet kabak

1 orta boy havuç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Zeytinyağını tavaya alıp doğranmış sarımsağı kavurun. Tavukları ekleyin ve hafifçe kızarana kadar soteleyin. Sebzeleri jülyen şeklinde doğrayın ve tavaya ekleyin. Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte soteleyin (yaklaşık 10-12 dakika).

Püf Noktası: Sebzeleri tavaya eklerken sert sebzeler (havuç, kabak) ile daha yumuşak sebzeleri (biber) ayrı sürelerde eklemek, hepsinin aynı anda mükemmel kıvamda olmasını sağlar.

2. Fırında Somon ve Limonlu Sebzeler

Malzemeler (2 porsiyon):

2 dilim somon fileto

1 küçük kabak

1 havuç

1/2 kırmızı soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

Tuz, karabiber, taze kekik veya biberiye

1 dilim limon

Yapılışı:

Fırını 200°C’ye ısıtın. Somon filetoları fırın tepsisine yerleştirin, üzerine tuz, karabiber ve balı gezdirin. Doğranmış sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın, somonların yanına yerleştirin. Üzerine limon dilimlerini koyun ve 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarınca birkaç dakika dinlendirin ve sıcak servis yapın.

Lezzet İpucu: Somonun üzerine bal yerine hardal veya soya sosu da ekleyebilirsiniz; bu, tatları zenginleştirir ve balın karamelize lezzetini farklılaştırır.

3. Kıymalı Mantar Dolması

Malzemeler (4 porsiyon):

8 adet büyük şapkalı mantar

150 gr kıyma

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Yapılışı:

Mantarların saplarını çıkarıp içlerini temizleyin. Zeytinyağında doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun, kıymayı ekleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ile tatlandırın. Kıymalı harcı mantar şapkalarının içine doldurun ve üzerine kaşar rendesi serpin. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.

Püf Noktası: Mantarların su salmasını önlemek için fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve mantarların şapkasının içi yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Bu üç tarif, hem pratik hem de sofraya görsellik ve lezzet katıyor. Tavuklu sebze sote ile hafif ama doyurucu bir akşam yemeği, fırında somonla protein ve omega-3 zengin bir öğün, kıymalı mantar dolması ile de aperatif veya ana yemek alternatifi sunabilirsiniz. Tarifleri denedikten sonra sofrada hem görsel hem lezzet olarak zengin bir deneyim yaşamanız garanti.