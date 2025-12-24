Adana’da yaşayan Ali Çapar, Şener Şen ve Müjde Ar’ın başrollerini paylaştığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldı. Müjde Ar’ın avukatları tarafından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu sonrası polis merkezine çağrılan Çapar’ın ifadesi alındı.

Bu Kez Yılmaz Güney ve Zeki Alasya Filmleri Gerekçe Gösterildi

İlk ifadenin üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra Ali Çapar, bu kez Yılmaz Güney’in rol aldığı ‘Zavallılar’ filmi ile Zeki Alasya’nın yer aldığı bir filmden paylaşılan kısa kesitler nedeniyle yeniden ifadeye çağrıldı.

Çapar, tüm paylaşımlarının arkadaş çevresiyle sınırlı olduğunu ve ticari bir amaç taşımadığını belirtti.

“Hiçbir Maddi Kazanç Elde Etmedim”

İfadesinde savunmasını anlatan Çapar, şu sözlerle yaşadığı durumu dile getirdi:

“Sevdiğim sanatçıların filmlerinden yalnızca kısa kesitler paylaştım. Amacım arkadaşlarımla etkileşim kurmaktı. Sosyal medya paylaşımlarımdan hiçbir maddi kazanç elde etmedim, ticari bir hedefim olmadı.”

“İcralık Durumdayım, Telif Cezasını Ödeyemem”

Ekonomik sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Ali Çapar, kendisinden 100 ila 150 bin TL arasında telif ödemesi talep edileceğinin söylendiğini ifade etti. Çapar, borçları nedeniyle icralık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bankalara yaklaşık 600 bin lira borcum var. Üç çocuğumu okutuyorum, ödeyecek bir kuruşum yok. Videoların tamamını değil, sadece kısa bölümlerini paylaştım. Yaşadığım mağduriyet nedeniyle yetkililerden destek bekliyorum.”

Telif Tartışması Yeniden Gündemde

Ali Çapar’ın yaşadığı süreç, sosyal medyada yapılan film kesiti paylaşımları, telif hakları, kısa alıntı ve kişisel kullanım sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.