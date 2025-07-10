Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda gönlünü Gamze türkmen'e kaptırarak evleneceklerini duyurmuştu. Ezildi, bu akşam gerçekleştirdiği kına gecesi töreniyle dünyaevine girmeye bir adım daha attı. Görkemli gecede Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen dört kıyafet değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü fenomenin düzenlediği kına gecesinde tanıdık simalarda boy gösterdi. Geceye katılım yoğun oldu. Gamze Türkmen'e takılan takılar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğudur. Temizlik ve düzen konularına küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Ezildi, bu yönüyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

2019 yılında FOX TV'de yayınlanmaya başlayan "Temizlik Benim İşim" adlı yarışma programı ile tanınmıştır. Programda yarışmacıların evlerini temizlemesi ve yapılan temizliklerin değerlendirilmesi formatı yer almaktadır. Kadir Ezildi bu programda sunuculuk görevini üstlenmiştir.

Televizyon programları dışında Ezildi, sosyal medya platformlarında da temizlik ve ev düzenine yönelik içerikler üretmektedir. Instagram ve YouTube gibi dijital mecralarda takipçileriyle pratik bilgiler ve öneriler paylaşmaktadır.

Medya kariyerine başlamadan önce özel sektörde çalıştığı bilinen Kadir Ezildi, televizyonla tanınmasının ardından medya sektöründe aktif olarak yer almaya devam etmektedir.