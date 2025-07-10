Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan davada yetkili mahkeme kesinleşti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine kesin olarak karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dâhil olmak üzere 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırmak” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Görev Tartışması Yargı Sürecini Tıkadı

İddianamenin gönderildiği Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç kapsamına girdiğini öne sürerek kendisini yetkisiz ilan etti ve dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2025 tarihinde görevsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da bir kez daha görevsizlik kararı vererek görev uyuşmazlığının çözümü için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne iletti.

Bölge Adliye Mahkemesi Noktayı Koydu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, mahkemeler arasında yaşanan yetki tartışmasını sonlandırarak davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının “hukuki değerlerden yoksun” olduğu vurgulandı ve bu kararın kaldırılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Böylece, CHP Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların yargılaması bu mahkemede yürütülecek.