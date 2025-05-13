Şirket, ramazan ayına özel 100 temel ihtiyaç ürününü 2024 Mart ayı fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerinin yanında olmaya ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefledi. Yılın ilk çeyreğinde ‘Her Gün Ucuz Fiyat’, ‘ŞOK Ucuz Hep Ucuz’ ve sadakat uygulaması Win’e özel kampanyalarıyla da müşterilerinin bütçesini desteklemeyi sürdürdü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yerli üreticiye verdiği destekle öne çıkan ŞOK Marketler, bu dönemde ‘Tarladan Sofraya’ yaklaşımı Lio Zeytin ile sürdürdü. Sofralık zeytin kalitesinin yüksek olduğu Manisa’nın Akhisar ve Bursa’nın Gemlik bölgelerinin verimli zeytin bahçelerinden toplanan zeytinler doğal fermentasyon işlemine tabi tutuluyor. Üretimin her aşamasında kontrol edilerek el değmeden paketlenip raflarla buluşuyor. Hem kaliteli ürünü tüketiciye uygun fiyata sunan hem de yerli üreticiyi destekleyen model ile ŞOK Marketler sürdürülebilir tarım ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam etti.

“ŞOK’ta Ben de Varım’ projesiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler mağazalarda müşterilerle buluşuyor. Proje ile kadınların üretime katılımı desteklenerek ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri hedefleniyor.”

Uğur Demirel: Yatırımlarımızla müşteri deneyimini iyileştiriyor, topluma ve ekonomiye katkı sunuyoruz

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2025 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu yılın ilk çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürürken hem müşterilerimizin bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Ramazan ayında geçen yılın fiyatlarıyla ve sunduğumuz özel indirimlerle müşterilerimizin yanında olduk. Düzenlediğimiz kampanyalarla her gün daha fazla müşterimize kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için çalıştık. Tüm bu kampanyalarımızın yanı sıra Win sadakat programımıza özel avantajlarımızla Win’li müşterilerimize ekstra indirim ve kazanç sağlıyoruz. ‘Tarladan Sofraya’ doğrudan alım modeliyle mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünlerimiz, yerli üretime olan desteğimiz, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ile müşterilerimizi ve paydaşlarımızı memnun ederken topluma da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye, topluma ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz.”