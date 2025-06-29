Sivas Belediyesi, su israfını önlemek ve içme suyu kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuklu Mahallesi 26. Sokak’ta yapılacak vana değişimi nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran Cumartesi günü gece 00.00’dan başlayarak, 29 Haziran Pazar günü saat 04.00’e kadar sürecek olan kesintiden, Selçuklu Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecek.

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunan Sivas Belediyesi, çalışmaların hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacağını belirtti.