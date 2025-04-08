Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusunun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın da devam edecek.

Fenerbahçe Maçının Hazırlıkları Başladı



Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu'nun 31. hafta maçında sahamızda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor'umuz, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



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