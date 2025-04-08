Maç sonrası evlilik teklif etti Maç sonrası evlilik teklif etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusunun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın da devam edecek.

Editör: Haber Merkezi