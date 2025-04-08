Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerde Afrika’daki güncel gelişmelerin ele alındığı ve taraflar arasında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Ayrıca, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgelerinin istikrarı başta olmak üzere kıtanın yararına olabilecek olası işbirliği alanlarının da gündeme geldiği kaydedildi.
Türkiye-BAE arasındaki Afrika konulu istişareler bugün Abu Dabi’de gerçekleşti.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 7, 2025
Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran ve BAE Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Sheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arasında yapılan istişarelerde, Afrika’daki güncel… pic.twitter.com/ttFFn2Acp2
Muhabir: Haber Merkezi