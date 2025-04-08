Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerde Afrika’daki güncel gelişmelerin ele alındığı ve taraflar arasında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgelerinin istikrarı başta olmak üzere kıtanın yararına olabilecek olası işbirliği alanlarının da gündeme geldiği kaydedildi.