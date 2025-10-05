İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Mehmet Koçak’ın Şişli’de bir adreste gizlendiğini tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2019 yılından beri aranan hükümlüyü masanın altında saklanırken yakaladı. Yapılan incelemede, Mehmet Koçak’ın 2003 yılında borsacı Hakkı Ünal’ın 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet olayında yargılanarak 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' ve 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçlarından da hapis cezaları olduğu, hakkında 9 ayrı arama kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü Mehmet Koçak, çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA