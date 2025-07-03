Olay, 29 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen çevredeki vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü. Bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, ‘çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor’ ihbarında bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.

7 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Şişli polisi çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yanında çocukla olay yerine geldiğini ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığını belirledi. Bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

‘BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM’

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)