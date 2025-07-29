Olay, Şırnak-Cizre kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasına yakın bir bölgede meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 73 AAZ 667 plakalı kamyon, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförü, aracı yol kenarında durdurup dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA